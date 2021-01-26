Украинский хореограф Дмитрий Дикусар поделился с поклонниками философскими мыслями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал в стильном мужском костюме. Дикусар сидел в кресле, опустив голову. Он выглядел задумчивым и, одновременно, печальным.

«Каждый день я рождаюсь заново. Умираю и утром вновь рождаюсь. Звучит жестко, но после того, как научился умничать, захотелось научиться закрыть рот и послушать. Поэтому, по утрам полезно вспоминать, что всё что ты там знаешь, уже вчерашняя информация... Всем привет!», - подписал фото Дикусар.

В комментариях ему оставили массу откликов и комплиментов.

«Дима! Я не пойму твоих проблем! Ты супер!», «Какой вы...Это не просто красивые фото..чувствуется, что в них ваша сущность, ваша душа..Вы не играли, не думали как будете выглядеть - просто были собой и вот в этом всё очарование!», «Очень глубокое фото», «Ну почему? Почему ты такой?», «Хватит умничать)))Ждём еще глубоких фотографий», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дикусар три года прожил в гражданском браке с певицей Ириной Билык, которая была намного старше танцора. Парочка познакомилась во время участия в проекте «Танцы со звездами».

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