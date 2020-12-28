Відомий український хореограф Дмитро Дікусар розкрив подробиці своїх стосунків з колегою Оленою Шоптенко

Про це він розповів в інтерв'ю проекту «Вечеря з Дороті».

Дікусар каже, що якось зняв короткометражку, яка стала пророчою для їхніх стосунків.

"Вона дуже особистісна вийшла. Я не знав, коли цю роботу знімав, що вона буде в чомусь навіть пророчою... вона закінчувалася тим, що я видаляв контакт Олени з телефону. Вона йшла здалеку, я її бачив, натискав "видалити" і вона зникала.

Також Дмитро повідав, що досі не розвінчався з колишньою дружиною.

«Ми досі не розвінчалися. Я дізнавався, що в нашій християнській релігії немає такого процесу розвінчування як обряду... немає такого, що молитва "Ви більше не чоловік і дружина, та розвінчаєтеся ви..." є такі інстанції, де ти платиш якісь гривні, тобі дають якусь довідку, що ти можеш одружитися останній раз. Два рази можна. Це апдейт такий під сучасність. Так, як я зараз не одружений, не йду вінчатися, то мені така довідка не потрібна», - поділився Дікусар.

Шоптенко раніше розповідала про вінчання з Дікусаром.

«У Грузії, в Казбегі, ми з Дімою вирішили повінчатися. Це місце, розташоване в 165 кілометрах від Тбілісі, дуже красиве – здається, ніби ти потрапив в казку. Звідти видно знамениту гору Казбек, яка зазвичай прихована хмарами, але в день нашого вінчання вони розсіялися, що здалося нам хорошим знаком. Цікаво, що саме в цей день – 16 липня – в Грузії відзначається одне з найстаріших християнських свят – День духовної любові, по-грузинськи воно називається Гергетоба», - говорила танцівниця.

На церемонії були присутні тільки найближчі.

Нагадаємо, Шоптенко і Дікусар зізналися, що їх пов'язує не просто дружба в 2012 році, а в 2013 пара відгуляла весілля.

Про своє розлучення Шоптенко і Дікусар повідомили в жовтні 2016 року. Вони стверджують. Що змогли залишитися друзями.

У жовтні 2016 Шоптенко вийшла заміж за бізнесмена Алесея Іванова.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" дала спеку на паркеті і ошелешила виглядом: "такого на шоу не було"

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