Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який три роки прожив у шлюбі з Іриною Білик, підкорив мужнім образом
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram учасник декількох сезонів "Танці з зірками" опублікував пару фото, які буквально звели з розуму прихильниць. Дікусар постав в красивому чорному костюмі, який підкреслив його ставну фігуру. Артист приліг на підлогу, витягнувши ноги вперед і про щось задумався.
"Думати чи не думати, ось у чому питання!",- підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.
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"Перша фотка вогонь!", "Звичайно думати, чоловічий мозок - найспокусливіша частина чоловіка", "думати завжди і скрізь", "Красунчик", "Дуже шикарний ви чоловік, Дмитро Петрович", "відмінні фото, що передають твою суть. Фотограф-молодець", "Не думати не вийде. Ось тільки питання про що або про кого. Дивлячись на фото, виходить думати в даний момент про вас", - пишуть користувачі Мережі.
Не пройшла повз фото і колишня партнерка Дікусара по танцювальному шоу, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко.
"Ось і думай тепер про це...", - написала вона.
Як відомо, в молодості Дікусар був одружений на Ірині Білик, яка була значно старша за нього. Їх роман закрутився на "Танцях з зірками".
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