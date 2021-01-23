Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який три роки прожив у шлюбі з Іриною Білик, підкорив мужнім образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram учасник декількох сезонів "Танці з зірками" опублікував пару фото, які буквально звели з розуму прихильниць. Дікусар постав в красивому чорному костюмі, який підкреслив його ставну фігуру. Артист приліг на підлогу, витягнувши ноги вперед і про щось задумався.

"Думати чи не думати, ось у чому питання!",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

"Перша фотка вогонь!", "Звичайно думати, чоловічий мозок - найспокусливіша частина чоловіка", "думати завжди і скрізь", "Красунчик", "Дуже шикарний ви чоловік, Дмитро Петрович", "відмінні фото, що передають твою суть. Фотограф-молодець", "Не думати не вийде. Ось тільки питання про що або про кого. Дивлячись на фото, виходить думати в даний момент про вас", - пишуть користувачі Мережі.

Не пройшла повз фото і колишня партнерка Дікусара по танцювальному шоу, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко.

"Ось і думай тепер про це...", - написала вона.

Як відомо, в молодості Дікусар був одружений на Ірині Білик, яка була значно старша за нього. Їх роман закрутився на "Танцях з зірками".

Нагадаємо, що Дікусар розкрив, якою була Саніна за лаштунками "Танців з зірками": "хотілося трошки її...".

Як повідомляла Politeka, Дікусар потрапив у ДТП, з'явилися кричущі подробиці: "навіть не гальмувала...".

Також Politeka писала, що Дікусар з "Танців з зірками" вперше зізнався, що його пов'язує із заміжньою Шоптенко: "ми досі...".