Танцюрист впевнений, що всередині співачка не така, якою хоче здаватися

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар розповів про свої враження від Юлії Саніної на "Танцях з зірками"

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна в останньому сезоні танцювального шоу дійшла до фіналу, проте перше місце на проекті дісталося Санті Дімопулос. В одному з номерів Саніна виконала танго з Євгеном Котом і Дмитром Дікусаром. В інтерв'ю програмі «Вечеря з Дороті» хореограф поділився своїми враженнями від особистого спілкування з виконавицею.

Так, Дікусар зізнався, що Саніна йому здалася занадто позитивною.

"Вона настільки няшна, настільки вона пухнаста, прямо хотілося вивести трошки її з себе. Хотілося дістати зсередини щось, що точно є, просто вона добре контролює емоції", - заявив танцюрист.

Він упевнений в тому, що у співачки всередині є свої «чортики», яких вона просто не випускає назовні.

За словами Дікусара, під час репетицій вони з Котом спеціально дозволяли собі вульгарні жарти, щоб викликати бурхливу реакцію у Саніної.

"Хотілося трошки її зіпсувати. Ну, мені здається, що ми трошки її зіпсували", - зі сміхом зізнався хореограф.

Він зазначив, що виконавиця, як і багато інших, хоче подобатися людям і живе у своєму прекрасному світі, «де всі добрі».

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