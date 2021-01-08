Український хореограф Дмитра Дікусар розповів деталі ДТП, в яку він потрапив перед Різдвом

Про це він відверто зізнався у ефірі шоу "Вечеря з Дороті".

За словами екс-чоловіка Ірини Білк, він потрапив у ДТП перед зйомками Youtube-шоу.

"Їхав до вас.. І таке дивне відчуття, ніби щось не так. Машина їде, я гальмую, а вона їде... Дивлюся ззаду сидить жінка років 60-65, я так виходжу і розумію, що вона навіть не гальмувала. Вона мене просто бахнула в бампер...",- розповідав учасник шоу "Танці з зірками".

Жінка відразу ж стала стверджувати, що не в'їжджала в автомобіль відомого хореографа і відмовлялася брати провину за ДТП.

"Я чого здивувався. Зазвичай чуєш гальмо, а потім якийсь удар.. Я виходжу, а вона каже, що нічого не сталося. Як нічого не сталося? Ви мене вдарили...! Проходить поруч хлопець і каже, що вона в телефон дивилася", - продовжив Дмитро Дікусар в ефірі Youtube-шоу.

Жінка також заявила, що не могла в'їхати в автомобіль хореографа, оскільки "вона менше".

"Уявив, як вона нервує. Сів і поїхав до вас. Нормально бахнула, несподівано вийшло...",- додав він.

Легенда" Танців з зірками " також зізнався, що у нього є кохана.

"Я у відносинах.. Сподіваюся (у серйозних стосунках - ред.). Я не скажу більше нічого.. Непублічні (відносини-ред.)", - підкреслив Дмитро Дікусар, але відмовився відповідати на питання гостей ефіру, де він конкретно познайомився зі своєю коханою.

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