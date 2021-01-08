Украинский хореограф Дмитрия Дикусар рассказал детали ДТП, в которую он попал перед Рождеством

Об этом он откровенно рассказал в эфире шоу "Ужин с Дороти".

По словам бывшего мужа Ирины Билык, он попал в ДТП перед съемками Youtube-шоу.

"Ехал к вам.. И такое странное ощущение, будто что-то не так. Машина едет, я торможу, а она едет... Смотрю сзади сидит женщина лет 60-65, я так выхожу и понимаю, что она даже не тормозила. Она меня просто бахнула в бампер...", - рассказывал участник шоу "Танці з зірками".

Женщина сразу же стала утверждать, что не въезжала в автомобиль известного хореографа и отказывалась брать вину за ДТП.

"Я чего удивился. Обычно слышишь тормоз, а потом какой-то удар.. Я выхожу, а она говорит, что ничего не произошло. Как ничего не произошло? Вы меня ударили...! Проходит рядом парень и говорит, что она в телефон смотрела", - продолжил Дмитрий Дикусар в эфире Youtube-шоу.

Женщина также заявила, что не могла въехать в автомобиль хореографа, поскольку "она меньше".

"Представил, как она нервничает. Сел и поехал к вам. Нормально бахнула, неожидано получилось...", - добавил он.

Легенда "Танців з зірками" также признался, что у него есть возлюбленная.

"Я в отношениях.. Надеюсь (в серьезных отношениях - ред.). Я не скажу больше ничего.. Непубличные (отношения - ред.)", - подчеркнул Дмитрий Дикусар, но отказался отвечать на вопрос гостей эфира, где он конкретно познакомился со своей возлюбленной.

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