Украинский хореограф Дмитрия Дикусар рассказал детали ДТП, в которую он попал перед Рождеством
Об этом он откровенно рассказал в эфире шоу "Ужин с Дороти".
По словам бывшего мужа Ирины Билык, он попал в ДТП перед съемками Youtube-шоу.
"Ехал к вам.. И такое странное ощущение, будто что-то не так. Машина едет, я торможу, а она едет... Смотрю сзади сидит женщина лет 60-65, я так выхожу и понимаю, что она даже не тормозила. Она меня просто бахнула в бампер...", - рассказывал участник шоу "Танці з зірками".
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Женщина сразу же стала утверждать, что не въезжала в автомобиль известного хореографа и отказывалась брать вину за ДТП.
"Я чего удивился. Обычно слышишь тормоз, а потом какой-то удар.. Я выхожу, а она говорит, что ничего не произошло. Как ничего не произошло? Вы меня ударили...! Проходит рядом парень и говорит, что она в телефон смотрела", - продолжил Дмитрий Дикусар в эфире Youtube-шоу.
Женщина также заявила, что не могла въехать в автомобиль хореографа, поскольку "она меньше".
"Представил, как она нервничает. Сел и поехал к вам. Нормально бахнула, неожидано получилось...", - добавил он.
Легенда "Танців з зірками" также признался, что у него есть возлюбленная.
"Я в отношениях.. Надеюсь (в серьезных отношениях - ред.). Я не скажу больше ничего.. Непубличные (отношения - ред.)", - подчеркнул Дмитрий Дикусар, но отказался отвечать на вопрос гостей эфира, где он конкретно познакомился со своей возлюбленной.
Напомним, что Дикусар после вылета из "Танців з зірками" назвал своего опасного врага
Как сообщала Politeka, Дикусар заинтриговал связями с Фреймут и еще двумя участницами проекта
Также Politeka писала, что Дикусара выдворили из "Танців з зірками" из-за Сумской, всплыла правда