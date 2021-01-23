Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который три года прожил в браке с Ириной Билык, покорил мужественным образом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм участник нескольких сезонов «Танці з зірками» опубликовал пару фото, которые буквально свели с ума поклонниц. Дикусар предстал в красивом черном костюме, который подчеркнул его статную фигуру. Артист прилег на пол, вытянув ноги вперед и о чем-то задумался.
«Думать или не думать, вот в чём вопрос!», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.
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"Первая фотка огонь!", «Конечно думать, мужской мозг -самая соблазнительная часть мужчины», «Думать всегда и везде», «Красавчик», «Очень шикарный вы мужчина, Дмитрий Петрович», «Отличные фото, передающие твою суть. Фотограф – молодец», «Не думать не получится. Вот только вопрос про что или о ком. Смотря на фото, получается думать в данный момент о вас», - пишут пользователи сети.
Не прошла мимо фото и бывшая партнерша Дикусара по танцевальному шоу, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко.
«Вот и думай теперь об этом…», - написала она.
Как известно, в молодости Дикусар был женат на Ирине Билык, которая была значительно старше его. Их роман закрутился на «Танцях з зірками».
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