Знаменитий український хореограф Дмитро Дікусар поділився потужним фото, продемонструвавши, що знаходиться в прекрасній формі

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист опублікував новий знімок у своєму Instagram.

На ньому Дікусар вирішив показати, як насолоджується свободою. Хореограф позує в максимально простому одязі: білій футболці і темних штанях. Він широко розкинув руки в сторону, підняв голову і вип'ятив груди, всією своєю позою демонструючи силу і впевненість.

"Дихати на повні груди", - підписав кадр танцюрист.

У коментарях до його посту відзначилася колишня партнерка Дікусара по шоу "Танці з зірками" Слава Камінська. Вона вирішила з'ясувати, коли вони знову почнуть займатися.

"Займатися коли почнемо?",- поцікавилася зірка.

У свою чергу, Дікусар не залишив її питання без відповіді.

"Зараз надихаюся і спишемося", - написав він.

Шанувальники також не змогли пройти повз його фото.

""Іди сюди, йди на перехрестя моїх великих і незграбних рук."(В. Маяковський) з "незграбними" я не згодна, але в цілому - дуже навіть підходить", "відмінне фото", "навіть через екран енергія пішла і якийсь позитивний заряд",-пишуть люди в коментарях до знімка.

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