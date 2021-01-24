Знаменитый украинский хореограф Дмитрий Дикусар поделился мощным фото, продемонстрировав, что находится в прекрасной форме

Как сообщает Politeka.net, танцор опубликовал новый снимок в своем Инстаграм.

На нем Дикусар решил показать, как наслаждается свободой. Хореограф позирует в максимально простой одежде: белой футболке и темных штанах. Он широко раскинул руки в сторону, приподнял голову и выпятил грудь, всей своей позой демонстрируя силу и уверенность.

«Дышать полной грудью», - подписал кадр танцор.

В комментариях к его посту отметилась бывшая партнерша Дикусара по шоу «Танці з зірками» Слава Каминская. Она решила выяснить, когда они снова начнут заниматься.

«Заниматься когда начнём?», - поинтересовалась звезда.

В свою очередь, Дикусар не оставил ее вопрос без ответа.

«Сейчас надышусь и спишемся», - написал он.

Поклонники также не смогли пройти мимо его фото.

«"Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук." (В. Маяковский) с "неуклюжими" я не согласна, но в целом - очень даже подходит», «Отличное фото», «Даже через экран энергия пошла и какой-то положительный заряд», - пишут люди в комментариях к снимку.

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