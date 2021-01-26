Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", рассказала о проблеме

На фото Шоптенко позирует в мини с бахромой. Девушка стояла возле зеркала и задрала одну ножку, показывая, что надела в этот раз босоножки. Волосы у Алены были распущенными, а руки красотка подняла вверх, делая позу еще более зажигающей. Красотка без стыда хвасталась натренированными и мускулистыми ногами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Знаете что я делаю, когда нужно поставить номер, а в голову совсем ничего не приходит, опускаются руки, нет настроения и вдохновения?

Раньше я, как настоящая спортсменка, сказала бы себе «Бери и делай на силе воли!».

Но я вам признаюсь, что с возрастом стало все сложнее заставлять себя вообще что-то делать, поэтому этот подход больше не работает", - написала звезда.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Похоже, что я так тоже делаю", "Шикарные ноги Алена", "Привет красивая девушка, вау", "Какая умничка. Успехов!", "Золотые ваши слова!)", "Интересный способ, нужно опробовать на практике, благодарю) Алена, вы прекрасны и от вас исходит чувство "лёгкости", даже в тексте".

Ранее мы сообщали, что хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала свой талант.

Красотка опубликовала видео в Инстаграм. Алена сделала красивую прическу, надела коротенький топик и обтягивающие лосины. Последние отлично подчеркнули упругие ягодицы и рельефные ножки.

Напомним, скромница Шоптенко из "Танців з зірками" в нижнем белье показала настоящую себя

Также Politeka писала, что страстная Шоптенко из "Танців з зірками" приспустила пиджак и показала, что под ним прячет

А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в "невидимых" трусиках приковала взгляды к себе



