Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала об ошибках
На фото Шоптенко показала себя в синем пиджаке и штанах. Звезда улыбалась, присняв верхнюю часть одежды, под которой был белый топик. Алена оставила волосы распущенными, положив на них руку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Поэтому, ошибаясь, никогда не нужно это показывать. Просто сделайте ошибку частью постановки, потому что фокус на ошибке чреват дальнейшими ошибками", - написала Алена под фото.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Браво", Красавица", "Очень похожа на маму", "Век живи, век учись", "Судя по фото, Вы неплохо так налажали".
Сообщалось, что знаменитая украинская танцовщица Алена Шоптенко показала дерзкий латексный образ судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар.
Так, фанат попросил Шоптенко показать фото, на котором она позирует с кем-то из судей «Танців з зірками». В ответ танцовщица поделилась снимком, сделанным с Кухар за кулисами седьмого сезона.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" в "невидимых" трусиках приковала взгляды к себе
А еще Politeka писала, что Шоптенко с Юлией Саниной ошеломили новым занятием после "Танців з зірками"
Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" сразила наповал снимком с подросшим сыном