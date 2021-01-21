Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко сорвала аплодисменты смелой выходкой
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором продемонстрировала себя во всей красе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, разгоряченная Шоптенко в обтягивающих белых шортиках и микро-топе избавилась от образа "скромницы", пустившись в пляс.
Девушка с распущенными волосами и игривым взглядом страстно двигала бедрами, изредка поглаживая руками по упругим ягодицам.
"Иногда немного баловства не помешает! 😉", - подписала кадры танцовщица.
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Изумленные пользователи кинулись комментировать, большинство выпали в осадок:
"Афигееееееть! Аж захотелось тебя немножко куснуть😍" - "😘 не останавливайся 😁"
"На тебя невозможно спокойно смотреть😅"
"Алёна, очень красиво всё! - и танец, и музыка и вы очаровательна 😍"
"хочется пересматривать и пересматривать🔥"
"Баловство", Аленушка, тебе очень идет. Как-то к скромнице-отличнице привыкли, а тут... - супер секси👍👠"
"Какая вы стройняшка 😍! Прям прорисовывается каждая мышца ♥️. Жгуче!"
"Костюм ужасный"
"О, это еще в "рейтузах" танцев не видели"
Ранее мы сообщали, как Шоптенко заставила публику "охнуть" своим соблазнительным образом. Девушка позировала на опубликованном в Инстаграм фото в брючном синем костюме, накинув пиджак на одно плечо и сверкнув изящной фигуркой.
"...ошибаясь, никогда не нужно это показывать. Просто сделайте ошибку частью постановки, потому что фокус на ошибке чреват дальнейшими ошибками", - дала совет Алена в подписи.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" в "невидимых" трусиках приковала взгляды к себе
А еще Politeka писала, что Шоптенко с Юлией Саниной ошеломили новым занятием после "Танців з зірками"
Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" сразила наповал снимком с подросшим сыном