На телеканале "Украина" показали третий выпуск популярного шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, в конце третьего эфира, который прошел 6 февраля, раскрыли имя знаменитости, которая скрывалась под маской кокетливой Лисы.

Звездные детективы считали, что под этим костюмом могут скрываться Надя Дорофеева, Светлана Тарабарова или Ирина Билык, но не угадали.

Так, кокетливая Лиса вышла на сцену первой. Она выступила с песней Dance for me. Детективы отметили, что скорее всего там скрывается именно певица, поскольку Лисица имеет хороший голос. Большинство детективов сошлись во мнении, что в этом образе скрывается Светлана Тарабарова. Но как выяснилось, это была Алена Шоптенко.

"Как ты так могла? Ты спела гораздо лучше, чем я станцевал. Вот Лисица!" – оторопел Олег Винник, с которым Алена несколько месяцев танцевала в паре на "Танцях з зірками".

Сама Шоптенко призналась, что ей очень жаль покидать проект. Она хотела продолжать участие в шоу, но зрители решили по-другому.

Тем временем пользователи сети активно начали обсуждать снятие маски лисы. Многие отметили, что не могли и подумать, что там скрывается Шоптенко, другие отмечали, что давно об этом догадались.

"Я думала или Кухар или Шоптенко", "Алёна Шоптенко как всегда на высоте😍", "Она разговаривала как Кухар, но оказалось - Шоптенко", "Неожиданно😻😘", "оказывается, она еще и так круто поет!🙀", "Удивили однозначно", "Я догадалась по вашей походке, ваши ноги вас выдали❤️".

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.

Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму.

Також Politeka писала, що щаслива Шоптенко з "Танців з зірками" вразила наповал в образі" Марусі".