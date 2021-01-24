Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала свой талант
Звезда является двукратной чемпионкой мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года и чемпионкой Украины 2007 года в десяти танцах среди молодежи до 21 года, передает Politeka.net. Красотка решила научить своих поклонников танцу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Для этого красотка опубликовала видео в Инстаграм. Алена сделала красивую прическу, надела коротенький топик и обтягивающие лосины. Последние отлично подчеркнули упругие ягодицы и рельефные ножки.
Звезда рассказала и показала движения одного из танцев, соблазняя своими шикарными изгибами.
"Обещанный тьюториал ☺️ Отрабатывайте! 💪😊😘 Делитесь своими видео и не забудьте отметить меня😉 Трек, под который мы танцевали The Weeknd - Save your tears", - написала Алена.
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За час пост собрал более 6000 просмотров и много комментариев.
"Алена, я ожидал сейчас как споешь!!!??😮🔥", "Это было круто🙌.Вы красотка и всем нам пример🙌👍🌸.Будем учить..Видео не скоро получится заснять..", "👏👏👏 класс ура связочка", "Как настроение?", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Шоптенко стала записывать бесплатные видео-уроки по танцам еще во время весеннего карантина. Людям понравилась эта идея и они просили звезду снимать видео еще.
Таким образом, звезда не только помогала украинцам провести время с пользой.
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