Українська співачка Оля Полякова публічно вилаяла свого колегу по шоу "Маска" Олега Винника

Як передає Politeka.net, в Instagram телеканалу "Україна", на якому транслюють це шоу, показали уривок з виступу маски Кози. Під час спілкування з персонажем і виникла перепалка.

"Виступ веселої Кози викликав суперечки у зіркових детективів гіпершоу МАСКА @maskaukrainetv. І навіть питання, яке вони поставили героїні, не допомогло з'ясувати, хто ховається під цим костюмом", - підписали відео автори аккаунта.

У процесі обговорення детективи могли задати питання Козі. Винник запропонував запитати, чи знімалася вона в рекламі прикрас. Поляковій це питання не сподобалося.

"Та ні, взагалі не туди", - заявила незадоволена співачка.

"Ось приклад того, як можна *** питання", - звернулася Полякова до Винника.

Лайливе слово телеканал запікав, але вирізати хамську ремарку зірки не став. На захист Винника встала Настя Каменських, яка нагадала Ользі, що на її питання теж не було виразних відповідей від масок.

До речі, під час цього ж ефіру Ольга Полякова потрапила в грандіозний скандал. Вона назвала Тіну Кароль "плакальницею", викликавши бурю негативу на свою адресу.

Нагадаємо, що Полякова в новому ліфчику покрутилася перед дзеркалом і похвалилася дарами: "як добре сидить, а?".

Як повідомляла Politeka, Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний...".

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