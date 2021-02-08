Украинская певица Оля Полякова публично обругала своего коллегу по шоу «Маска» Олега Винника

Как передает Politeka.net, в Инстаграм телеканала «Украина», на котором транслируют это шоу, показали отрывок из выступления маски Козы. Во время общения с персонажем и возникла перепалка.

«Выступление веселой Козы вызвало споры у звездных детективов гипершоу МАСКА @maskaukrainetv. И даже вопрос, который они поставили героине, не помог выяснить, кто скрывается под этим костюмом», - подписали видео авторы аккаунта.

В процессе обсуждения детективы могли задать вопрос Козе. Винник предложил спросить, снималась ли она в рекламе украшений. Поляковой этот вопрос не понравился.

«Та нет, вообще не туда», - заявила недовольная певица.

«Вот пример того, как можно *** вопрос», - обратилась Полякова к Виннику.

Матерное слово телеканал запикал, но вырезать хамскую ремарку звезды не стал. На защиту Винника встала Настя Каменских, которая напомнила Ольге, что на ее вопросы тоже не было внятных ответов от масок.

Кстати, во время этого же эфира Ольга Полякова попала в грандиозный скандал. Она назвала Тину Кароль «плакальщицей», вызвав бурю негатива в свой адрес.

Напомним, что Полякова в новом лифчике покрутилась перед зеркалом и похвасталась дарами: "Как хорошо сидит, а?".

Как сообщала Politeka, Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный...".

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