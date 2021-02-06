Українці випередили кращих героїнь шоу "Маска"
Як передає Politeka.net, гарячі суперечки українці затіяли під постом на офіційній сторінці проекту в Instagram.
Шоу вже встигло підкорити серця багатьох глядачів.
За перемогу і звання кращого співака, в ньому змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя приховані під костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді обирають своїх Фаворитів. Дві "маски" з найменшою кількістю голосів потрапляють у номінацію.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Танці з зірками" назавжди втратили талановитого артиста, без болю не глянеш: "Боже, Юрчик..."
Спекотна дружина Монатіка схвилювала Дорофєєву і Нікітюк розкутим виглядом в купальнику: "Вау, що це за..."
"Дітки вже спали": трагедія трапилася в дитсадку під Полтавою, перші подробиці
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
Українцям запропонували визначити, хто ж учасниць краще.
"На виступ з цих героїнь ви чекаєте найбільше: розкішна Сонце, тендітна Троянда, Весела Коза або яскрава Лисиця?",- поцікавилися в підписі до посту.
Думки українців розділилися, але більшість голосів відправилося сонцю.
"Сонце. Вона прекрасна", "троянда топ) Ну і сонце теж", "кожна прекрасна", "всіх чекаємо з нетерпінням і задоволенням", "дуже чекаю виступу Сонце і троянди)", "неможливо вибрати когось одного", "хочеться дізнатися, хто сонце, але відтягнути це до фіналу, а зараз дізнатися хто лисиця",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, наступний випуск шоу глядачі зможуть побачити вже ввечері, 6 лютого.
Нагадаємо, ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "я взагалі не очікував!"
Як повідомляла Politeka, Винник не зміг обдурити проникливого Андрія Данилка, деталі гучного викриття: "я добре його знаю..."
Також Politeka писала, що Данилко, Полякова і Каменських посперечалися на "масці" через руду кокетку: "це хто така повія?"