Українці випередили кращих героїнь шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, гарячі суперечки українці затіяли під постом на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Шоу вже встигло підкорити серця багатьох глядачів.

За перемогу і звання кращого співака, в ньому змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя приховані під костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді обирають своїх Фаворитів. Дві "маски" з найменшою кількістю голосів потрапляють у номінацію.

Українцям запропонували визначити, хто ж учасниць краще.

"На виступ з цих героїнь ви чекаєте найбільше: розкішна Сонце, тендітна Троянда, Весела Коза або яскрава Лисиця?",- поцікавилися в підписі до посту.



Думки українців розділилися, але більшість голосів відправилося сонцю.

"Сонце. Вона прекрасна", "троянда топ) Ну і сонце теж", "кожна прекрасна", "всіх чекаємо з нетерпінням і задоволенням", "дуже чекаю виступу Сонце і троянди)", "неможливо вибрати когось одного", "хочеться дізнатися, хто сонце, але відтягнути це до фіналу, а зараз дізнатися хто лисиця",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, наступний випуск шоу глядачі зможуть побачити вже ввечері, 6 лютого.

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