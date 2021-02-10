Певец Олег Винник открылся перед изумленной публикой с новой стороны

Как передает Politeka.net, 47-летний артист стал героем свежего номера "Теленедели", украсив собой обложку журнала.

Олег Анатольевич порадовал своих фанатов, которых в Сети в шутку называют "волчицами", несколькими откровениями из жизни, пишут "Факты". Винник рассказал, чем занимался на карантине. Оказывается, от отсутствия работы страдать ему не пришлось.

Певец записывал новые песни, а таже был задействован в съемках третьей части комедии «Скажене весілля».

«Моя роль получила развитие. Если в первой серии появляюсь как бы между прочим, а во второй меня приглашают спеть на свадьбе, то в финальной будет несколько ситуаций и полноценных сцен с моим участием», — возбудил любопытство артист.

Кроме того, Винник поделился своим необычным способом успокаивающей "терапии". Оказывается, он обладает не только вокальным талантом, а умеет работать еще и руками. По словам Олега Анатольевича, в студенческие годы, еще в начале 90-х, он увлекся изготовлением женской бижутерии, отдавая предпочтение дереву.

«Вручную выпиливал лобзиком деревянные крестики, потом попробовал их продавать. На вырученные деньги купил небольшой деревообрабатывающий станок. Для меня дерево в руках сродни драгоценным камням. Выбрать сорт, найти правильный ствол нужного цвета, высушить — это как терапия. Очень люблю запах яблони. Когда начинаешь ее натирать — аромат потрясающий! Позже, в 2000-х, из дуба делал мебель для своей квартиры. Но с тех пор не возвращался к этому занятию. Надеюсь, все еще впереди», - обескуражил Винник.

Напомним, Винник неожиданно превратился в тамаду на свадьбе известной украинской певицы: кадры веселья

Ранее мы писали, что Винник не устоял перед брутальной блондинкой, полная противоположность Таюне: «Моя…»

Также Politeka писала, что скрытный Винник признался Осадчей, куда летал из Украины и как пережил локдаун: "Ой, Катя..."