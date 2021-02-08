Відомий український співак Олег Винник розповів про свої зимові канікули за кордоном

Олег Винник під м'яким напором чарівної Каті Осадчої в інтерв'ю для програми "Світське життя" зізнався, де він був під час останнього локдауну і як пройшли його зимові канікули, пише Politeka.net.

За словами Олега Винника він не притримувався своєї улюбленої традиції їхати на канікули в Домініканську Республіку, де він бував раніше, але плани співака в цьому році змінилися і він полетів до Німеччини ще перед Новим роком. До того ж у популярного співака цього разу практично не було вільного часу, оскільки він працював над новими співочими проектами.

"Як ніколи хотів цього року відпочити, але так нічого не сталося, тому що я 25-го грудня полетів до Берліна, до студії і канікул я не відчув, набрався дуетів і полетів до Берліна працювати над цими речами", - розповів Олег Винник.

Варто відзначити, що Катя спробувала вивідати у співака, чим для нього відрізняється локдаун, проведений в Києві від локдауна в Берліні, але Олег Винник здивував своєю відповіддю не тільки шанувальників, але і саму телеведучу. Співак непомітно ухилився від відповіді під виглядом своєї пристрасті до петардів і феєрверків.

"Ой, Катя, я завжди, кожен Новий Рік... Для мене особисто важливо купити петарди. Я сам дуже люблю запускати ці феєрверки і палити собі пальці. Як правило, у мене після Нового року, у мене ці руки всі обпалені, я не можу нічого взяти, і це таке щастя, якесь дитинство...",- сміючись говорив Винник в інтерв'ю.

Також він зовсім небагато розповів про те, куди він ходив у Берліні і намагався сховатися від фанатів.

"Я там ще якось маю можливість піти в магазин, Продукти купити. Надів собі там капюшон. Але часом біля прилавків ось так люди нахиляються і (запитують) " Олег?",- зізнався співак.

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