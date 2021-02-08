Известный украинский певец Олег Винник рассказал о своих зимних каникулах за границей
Олег Винник под мягким напором обаятельной Кати Осадчей в интервью для программы "Світське життя" признался, где он был во время последнего локдауна и как прошли его зимние каникулы, пишет Politeka.net.
По словам Олега Винника он не последовал своей любимой традиции уезжать на каникулы в Доминиканскую Республику, где он бывал ранее, но планы певца в этом году изменились и он улетел в Германию еще перед Новым годом. К тому же у популярного певца в этот раз практически не было свободного времени, поскольку он работал над новыми певческими проектами.
"Как никогда хотел в этом году отдохнуть, но так ничего не случилось, потому что я 25-го декабря полетел в Берлин, до студии и каникул я не почувствовал, набрался дуэтов и полетел в Берлин работать над этими вещами",- рассказал Олег Винник.
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Стоит отметить, что Кат Осадчая попыталась выведать у певца, чем для него отличается локдаун, проведенный в Киеве от локдауна в Берлине, но Олег Винник удивил своим ответом не только поклонников, но и саму телеведущую. Певец незаметно уклонился от ответа под видом рассказала о своей страсти к петардам и фейерверкам.
"Ой, Катя, я всегда, каждый новый год... Для меня лично важно купить петарды. Я сам очень люблю запускать эти фейерверки и жечь себе пальцы. Как правило, у меня после нового года, у меня эти руки все обожжены, я не могу ничего взять, и это такое счастье, какое-то детство...",- смеясь говорил Винник в интервью.
Также он совсем немного рассказал о том, куда он ходил в Берлине и пытался укрыться от фанатов.
"Я там еще как-то имею возможность пойти в магазин, продукты купить. Надел себе там капюшон. Но порой у прилавков вот так люди наклоняются и (спрашивают) "Олег?",- признался певец.
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