Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко сделала заявление после отбора на шоу "Голос країни-11"

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в Instagram.

20-летняя Доменика шоу "Голос страны-11"исполнила песню группы KAZKA- "Плакала", однако никто из звездных тренеров (а это как известно, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Монатик и Олег Винник) не вернул свое кресло. Они отметили, что девушка переволновалась и не смогла справиться с дыханием.

Звездные наставники призвали девушку подготовиться и приходить на проект в следующем году.

Однако Доменика все равно довольна, что решилась принять участие в проекте, о чем мечтала семь лет. Также она выразила свою благодарность всем кто причастен к проекту и тем, кто ее поддержал.

«Друзья, каждому из вас я благодарна за вашу поддержку, за ваши добрые слова! Для меня это уже победа, что я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются! Благодарю судьбу за тебя, Голос!» - написала она.

Пользователи Сети пишут Доменике слова поддержки.

"Все только начинается!", "Твой голос запомнят! Звездочка", "Решившаяся Моолодец! Горжусь", "Очень мелодичный голос, хочется слушать еще и еще. За искренность отдельно благодарю", "Все удастся...! Неважно, что не с первого раза", «До мурашек, очень хорошее выступление", - пишут в комментариях.

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