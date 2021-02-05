"У меня есть, с кого брать пример"

Внучка бывшего президента Украины решила принять участие в популярном шоу «Голос країни» и рассказала о своей мечте

Ярина-Доминика Ющенко-Гончар, внучка Виктора Ющенко, появится в третьем эфире шоу на «слепых прослушиваниях». Об этом сообщается на официально странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Известно, что Доминика планирует исполнить хит популярной украинской группы KAZKA «Плакала».

Сама девушка призналась, что уже много лет мечтала выступить на «Голосе».

«Семь лет жизни моей мечтой был «Голос країни». Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился», - заявила Доминика.

Она также добавила, что всегда равнялась на своего дедушку. По словам девушки, в свое время он сделал вклад в историю всей страны, а она хотела бы сделать вклад в ее музыкальную историю.

«У меня есть, с кого брать пример – это мой дедушка. Он сделал вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать свой вклад в музыкальную историю Украины», - рассказала юная исполнительница.

Украинцев заинтересовало предстоящее выступление девушки.

«Самая лучшая!», «Интересно», «Мурашки по коже», - пишут в комментариях.

Отметим, что внучка экс-президента с юного возраста стремится к славе и любит петь. Выпуск «Голос країни» с ее участием выйдет в эфир 7 февраля.

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