Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко стала участницей шоу "Голос країни. Перезавантаження"

20-летняя Доменика исполнила песню группы KAZKA — "Плакала".

Девушка рассказала, что семь лет мечтала об участии в шоу, и со слезами на глазах отметила, что мечты сбываются.

«У меня есть, с кого брать пример — это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене "Голосу країни", чтобы он мной гордился», -поделилась внука Ющенко.

Однако никто из звездных тренеров не повернул свое кресло. Они отметили, что девушка переволновалась и не смогла справиться с дыханием.

«Вы красавица! Вы так разволновались, хочется вас обнять и сказать: "Не волнуйтесь, сцена — ваш дом. Это ваше святое место, куда вы приходите, как к храму», - прокомментировала Тина Кароль.

«Вы большая молодец, потому что набрались смелости, пришли выступить перед большой аудиторией и показать свой красивый голос. Здесь действительно нужно набираться опыта», - добавил MONATIK

Звездные наставники призвали девушку подготовиться и приходить на проект в следующем году.

Выступление Доменики активно комментируют в Сети.

«Голос хороший. Но с дыханием не справилась. Нервничала очень. Надо немного поработать и будет супер. Молодец», «Не всегда, точнее редко можно разглядеть или выделить талант на шоу. Ведь красивая и на сцене отлично смотрится! И голос красивый! Того же Монатика как разобрал Серёга, а сейчас где Серёга, где Монатик?», «Это вам не дочь Алсу и не дочь работника телеканала, а «всего лишь» внучка президента)) помню в Голос дети дочь Яценюка тоже не прошла. Молодцы украинцы)) терпеть не могу российский Голос и не слежу особо, только ваш Голос люблю, что взрослый что детский. Хоть и населения в 3 раза меньше, ни одного слабого сезона», «Не зная бы, что она внучка президента бывшего, её бы восприняли слушатели более тепло, без критики. Талантливая, но нужно ещё работать», - пишут в комментариях.

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