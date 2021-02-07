Харизма так и хлещет из этого фото

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал Надю Дорофееву и Дмитрия Монатика в новых образах на шоу «Голос країни»

В воскресенье, 7 февраля, украинцев ждал новый эфир популярного шоу. В преддверии выпуска его ведущий поделился атмосферным фото со съемочной площадки.

«Свет прожекторов уже включен! Сегодня, очередной эпизод слепых прослушиваний! К кому же сегодня развернутся тренерские кресла?», - написал Горбунов.

На фото он позирует с двумя наставниками шоу – Надей Дорофеевой и Дмитрием Монатиком.

Для этого выпуска певец выбрал светло-голубой костюм. Главной изюминкой его образа стала шляпа с широкими полями.

В свою очередь, Дорофеева была одета во все черное. Под пиджаком у нее можно было различить короткий топик. Дополнила образ кокетливая шляпка с вуалью и темная губная помада.

Поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Обязательно буду смотреть», «Ждем-ждем», «К Горбунову, он на тренера больше всего похож», - пишут люди.

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