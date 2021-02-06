Украинский телеведущий Юрий Горбунов порадовал сына безопасным развлечением во время карантина

Как сообщает Politeka.net, он вместе со своим ребенком Иваном и женой Екатериной Осадчей весело провели время в одном из торговых центров. Знаменитость опубликовал семейные кадры в сториз на своей Инстаграм-странице.

Юрий Горбунов записал видео внутри вагончика детского поезда, куда забрался ради сына. Телеведущий примостился у задней стенки в белой зимней куртке и такого же цвета защитной маске на лице. Трехлетний Ваня сел напротив в расстегнутой желтой курточке и черных штанах, увлеченно рассматривая витрины магазинов.

"Что вам сказать, дорогие друзья, впервые в своей жизни катаюсь на детском паровозике, Иван меня заставил. Расстояние между машинистом и нами очень большая, больше никого нет в вагончике. И скажу, что это прикольно. А вот нас мама снимает. Развлекаемся, как можем", - поделился впечатлениями Юрий Горбунов.

Ведущий повернул камеру и показал звезду популярной программы "Світське життя" Екатерину Осадчу, которая присмустила черное пальто почти до локтей и замерла на месте со смартфоном в руках. Вероятно, она не решилась прокатиться вместе с любимыми мужчинами.

Напомним, довольный собой Горбунов поделился пикантным откровением и похвастался успехом: "Вам с Катюшей..."

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