Украинский телеведущий Юрий Горбунов похвастался архивным снимком с Катей Осадчей и теплыми воспоминаниями

За звездным семейством Юрия Горбунова и Кати Осадчей с удовольствием наблюдают их бесчисленные поклонники, ведь пара постоянно рассказывает о своих отношениях и хвастается гармоничными фото. Одним из таких снимков телеведущий поделился в своем Instagram, пишет Politeka.net.

Юрий Горбунов решил похвастаться приятным воспоминанием своей поездки во Львов, где они с Катей Осадчей успели прогуляться по Площади Рынок и провести незабываемое время вместе.

На фото Катя Осадчая нежно прижалась щекой к своему супругу, показывая, как ей хорошо в компании любящего человека. Телеведущая искренне улыбалась, как и сам Горбунов, который, едва сдерживая приятные эмоции, делал селфи на фоне знаменитой площади старинного города.

В этот день Катя Осадчая вместо шляпки надела на голову яркий объемный ободок красного цвета, дополнив им цветовую гамму своего оригинального клетчатого пальто. В то же время Юрий надел сдержанную синюю куртку, поскольку на улице было довольно прохладно.

"Приятные воспоминания о Львове! Иногда наткнешься на какое-то фото в телефоне, и сразу вспоминаешь целый ряд событий, с ним связанных!",- описывает свои эмоции Юрий Горбунов.

Поклонники телеведущих пришли в восторг от этого архивного снимка и написали, что в паре действительно царит гармония и любовь.

"Но это хорошая пара, красивые!", "Такая красивая... И так тебя любит, Юр...", "Прекрасно!!!! Посетите и Тернополь!!!! У нас тоже есть, чем удивить",- пишут фолловеры под публикацией телеведущего, добавляя к комментариям много эмоджи в виде сердец.

Напомним, что недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как вместе готовят семейный ужин на своей кухне. В меню пары была говядина, которую они запекали в новом электрогриле, а телеведущая на своей странице даже поделилась хорошим рецептом.

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