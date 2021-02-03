Украинский телеведущий Юрий Горбунов похвастался архивным снимком с Катей Осадчей и теплыми воспоминаниями
За звездным семейством Юрия Горбунова и Кати Осадчей с удовольствием наблюдают их бесчисленные поклонники, ведь пара постоянно рассказывает о своих отношениях и хвастается гармоничными фото. Одним из таких снимков телеведущий поделился в своем Instagram, пишет Politeka.net.
Юрий Горбунов решил похвастаться приятным воспоминанием своей поездки во Львов, где они с Катей Осадчей успели прогуляться по Площади Рынок и провести незабываемое время вместе.
На фото Катя Осадчая нежно прижалась щекой к своему супругу, показывая, как ей хорошо в компании любящего человека. Телеведущая искренне улыбалась, как и сам Горбунов, который, едва сдерживая приятные эмоции, делал селфи на фоне знаменитой площади старинного города.
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В этот день Катя Осадчая вместо шляпки надела на голову яркий объемный ободок красного цвета, дополнив им цветовую гамму своего оригинального клетчатого пальто. В то же время Юрий надел сдержанную синюю куртку, поскольку на улице было довольно прохладно.
"Приятные воспоминания о Львове! Иногда наткнешься на какое-то фото в телефоне, и сразу вспоминаешь целый ряд событий, с ним связанных!",- описывает свои эмоции Юрий Горбунов.
Поклонники телеведущих пришли в восторг от этого архивного снимка и написали, что в паре действительно царит гармония и любовь.
"Но это хорошая пара, красивые!", "Такая красивая... И так тебя любит, Юр...", "Прекрасно!!!! Посетите и Тернополь!!!! У нас тоже есть, чем удивить",- пишут фолловеры под публикацией телеведущего, добавляя к комментариям много эмоджи в виде сердец.
Напомним, что недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как вместе готовят семейный ужин на своей кухне. В меню пары была говядина, которую они запекали в новом электрогриле, а телеведущая на своей странице даже поделилась хорошим рецептом.
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