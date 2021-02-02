Телеведущая Екатерина Осадчая удивила ребяческим поведением на улице
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото, на которых валялась в снегу и радовалась настоящей зиме. Телеведущая была одета в теплые штаны и джинсовую куртку с меховой подкладкой. Звезда искренне радовалась снегу, бегала по заснеженным дорожкам и кидалась снегом.
«Зимние радости! Когда снег пробирается под штаны, когда щеки красные от мороза, когда перехватывает дыхание от спуска с горки, а еще - коньки, снежки и снежная баба или bonhomme de neige. А что вы еще не успели сделать в эту снежную зиму?», - подписала Катя фото.
В комментариях жизнерадостной красотке оставили массу приятных слов. Многих удивил тот факт, что Катя вышла на прогулку без носков. Сама Осадчая заявила, что всегда так ходит, ведь носит длинные штаны.
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«Горбунову повезло», «Катя, можно Вас спросить: сколько времени вы провели на улице без носков?», «Когда зима снежная, лето ждать веселее», «Погода класс», «Зима супер!», «Красивая и обворожительная», «Где ваши носки?! Катюша, вы очень позитивная», «Да! Сразу вопрос! Где носки?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв».
Как сообщала Politeka, Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит".
Также Politeka писала, что Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…».