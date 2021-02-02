Телеведущая Екатерина Осадчая удивила ребяческим поведением на улице

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько фото, на которых валялась в снегу и радовалась настоящей зиме. Телеведущая была одета в теплые штаны и джинсовую куртку с меховой подкладкой. Звезда искренне радовалась снегу, бегала по заснеженным дорожкам и кидалась снегом.

«Зимние радости! Когда снег пробирается под штаны, когда щеки красные от мороза, когда перехватывает дыхание от спуска с горки, а еще - коньки, снежки и снежная баба или bonhomme de neige. А что вы еще не успели сделать в эту снежную зиму?», - подписала Катя фото.

В комментариях жизнерадостной красотке оставили массу приятных слов. Многих удивил тот факт, что Катя вышла на прогулку без носков. Сама Осадчая заявила, что всегда так ходит, ведь носит длинные штаны.

«Горбунову повезло», «Катя, можно Вас спросить: сколько времени вы провели на улице без носков?», «Когда зима снежная, лето ждать веселее», «Погода класс», «Зима супер!», «Красивая и обворожительная», «Где ваши носки?! Катюша, вы очень позитивная», «Да! Сразу вопрос! Где носки?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв».

Как сообщала Politeka, Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских: "Снежит".

Также Politeka писала, что Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…».