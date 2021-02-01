Юрій Горбунов і Катя Осадча захопили спільним фото на шоу "Голос країни"

Фото з'явилося на офіційній телеканалу "1+1", пише Politeka.net.

Елегантна Осадча в світлій сукні з воланами, яке залишило її плечі оголеними, приобняла чоловіка ззаду. У цей момент задоволений Горбунов зробив селфі.

Зазначимо, Осадча виглядає неймовірно. Її образ підкреслили ефектні прикраси і макіяж з акцентом на очі. Волосся ведучої "Голосу країни" зачесали назад і залишили розпущеним.

Юрій Горбунов, судячи з фото, блищав у новому випуску в бордовому костюмі з білою футболкою.

Фото, яке так і випромінює ніжність і любов, активно коментують в мережі, щедро обсипаючи зіркового подружжя компліментами.

"Юрій і Катя такі красиві", "мені подобаються Юрій і Катерина 👏 вони профі, не те, що деякі... На інших каналах", "Фотограф супер, зловив вдалий кадр", "круті", "вдалий кадр", "Ідеальне подружжя", "Юра не старіє, такий як в підйомі", "ви такі красиві", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, останнім часом Осадчу стали підозрювати в третій вагітності. Польхзователі мережі уважно розглядають нові фото телеведучої, шукаючи підтвердження своїм здогадкам.

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Як повідомляла Politeka, Горбунов забув про Осадчу поруч із сяючою Надею Дорофєєвою, показавши, як проходять зйомки "Голос країни": "де Катя?"

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