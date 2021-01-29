Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов вывел жену Екатерину Осадчую на ночную прогулку с сыном

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото, сделанное в заснеженном Киеве. Юрий Горбунов запечатлен посреди улицы в теплой синей куртке, узких джинсах, в оливковых зимних ботинках и черной шапке, в руке он зажал ремень от саней, на которых разместился трехлетний иван в не менее теплой экипировке. Сын ведущих положил себе на колени лопатку для снега.

Пока отец с сыном катались по дороге, Екатерине Осадчей пришлось сделать фото. Стоит отметить, что на улице уже было достаточно темно, но повсюду горели фонари, ярко освещая проезжую часть. Давно известно, что супруги живут в элитном районе по соседству со своим кумом Потапом.

"Ну и перед сном - семейная прогулка. Фото by @kosadcha", - подписал снимок Юрий.

Пользователи сети прокомментировали семейный кадр от Горбунова и Осадчей, а также высказались о зимней погоде:

"Класс! А у нас Каменском пока снега нет) может завтра будет?"; "У вас снега мало 😉 У нас сегодня по пояс. А иногда и выше головы сугробы ❄❄❄"; "Почему я вас не могу поймать, так хочется сфоткать на память 😭😭😭"; "Какая красивая вечерняя прогулка, очень красивое фото"; "Санки 👍👍👍".

Напомним, что Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."

А еще Politeka писала, что "беременная" Осадчая с неприличным декольте показала, чем сводит с ума Горбунова: "Нарядная…".

Также Politeka сообщала, что Осадчая в узком платье засветила округлившийся животик рядом с беременной женой Павлика: "Как вам?".