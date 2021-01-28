Известная украинская телеведущая Катя Осадчая засветила роскошный дом, в котором живет с мужем Юрием Горбуновым и сыном

Как сообщает Politeka.net, Осадчая, которую СМИ подозревают в беременности, показала кадры заснеженного двора. При этом в камеру попал и кирпичный двухэтажный особняк, с большими панорамными окнами.

«Білі мухи налетіли…», - прокомментировала она строкой из стиха украинского поэта Максима Рыльского.

Как известно, Осадчая и Горбунов живут в элитном коттеджном городке под Киевом рядом со своими кумовьями Настей Каменских и Потапом.

При этом оба участки очень похожи между собой. У них есть собственный бассейн и роскошная терраса со стильными мягкими креслами. Однако, у своего особняка Осадчая посадила много плодовых деревьев и кустов, чтобы смаковать собственными фруктами в течение лета и осени.

Забором служит изгородь из вечнозеленых туй.

В доме Осадчей и Горбунова есть просторная гостиная, окрашенная в трендовый серый цвет, с уютным камином и мягким диваном в тон.

Напомним, что шикарная Осадчая очаровала видом на сцене "Голоса країни", Горбунов сияет от удовольствия: "Просто отпад!".

А еще Politeka писала, что "беременная" Осадчая с неприличным декольте показала, чем сводит с ума Горбунова: "Нарядная…".

Также Politeka сообщала, что Осадчая в узком платье засветила округлившийся животик рядом с беременной женой Павлика: "Как вам?".