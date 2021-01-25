Телеведущая Катя Осадчая удивила образом на "Голосі країни"

Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Долгожданная премьера. Уже 11 сезонов подряд не устаем удивляться количеству талантливых участников. Включайте уже сегодня в 21:00! До встречи в эфире", - сообщила ведущая проекта.

Но внимание поклонников было сосредоточенно на наряде Осадчей.

Она предстала на кадре в брюках и утонченной блузе, которой свела с ума своих фанатов.

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В комментариях под постом фанаты восхитились образом своей любимицы.

"Когда женщина, как драгоценный камень", "Блуза отпад просто!", "Элегантная элегантность", " Кофточка- просто отпад", " Шикарная, вау, класс. Вечер обещает быть отличным", "Потрясающе — как всегда. Катя, каждый раз больше и больше влюбляемся в ваши образы", "Шоу очень интересное. Но я в основном смотрю его чтобы полюбоваться Вами, Катя", - писали под постом ведущей "Голоса".

Напомним, что Осадчая из «Голоса країни» в образе злой королевы прижалась к Горбунову, показав неподдельные эмоции: «Только его…».

Также Politeka писала, что Осадчая в сияющем платье поразила внешностью за кадром "Голосу країни": "Полетели...".