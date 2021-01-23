Ведущий Юрий Горбунов поделился совместным снимком с звёздным тренером шоу "Голос країни" Олегом Винником

Фотографию шоумен выложил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, 24 января на телеканале "1+1" стартует 11 выпуск вокального телешоу "Голос країни" под названием "Перезагрузка".

Звёздные тренеры, а также телеведущие всячески интригуют публику, выгладывая различные фотографии с нашумевшего проекта.

«Фото с повелителем волчиц !! Прикладывайте слабые места-фото целительное😎И не забудьте 24 января, в это воскресенье посмотреть Голос -11 сезон !!», - шутливо подписал Юрий Горбунов.

Украинцы кинулись обсуждать увиденное в комментариях, обратив внимание, что на фото Олег Винник выглядит сильно уставшим.

"Видно что @olegg.vynnyk , уставший очень🥺", " Какой Олежа злой, мне аж страшно стало ", "Не понимаю , чего из Винника секс символа лепят.. Ну, не тянет он.. Его образ, эти жёлтые волосенки висящие...внешность на любителя. Ему подстричься бы как нибудь. Мда.. Но голос есть, хотя не фанатка его песен", "Хорошие ребята", " Юрий! А можно фоточку с Тиной🙏", - пишут в сети.

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