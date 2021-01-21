Популярная украинская ведущая, звезда «1+1» Катя Осадчая в образе королевы прижалась к главному мужчине своего сердца

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц Кати появилось ее совместное фото с мужем, телеведущим Юрием Горбуновым. Осадчая была в образе красной королевы из фильма «Алиса в стране чудес». Ее волосы были накручены и сложены в прическу, сверху которой красовалась красивая корона.

Яркий макияж Кати подчеркивал ее аристократические черты лица. Осадчая была одета в клетчатую рубашку. Судя по всему, она находилась в гримерке и еще не успела переодеться в соответствующее платье.

Звезда крепко прижалась к Горбунову, который явно не был против обнимашек. Парочка смотрела в кадр и выглядела счастливой.

«Только его королева», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях под постом звездам оставили несколько приятных отзывов.

«Супер. Счастья вам», «Какая красотка», «Отличная пара», - пишут пользователи сети.

Как известно, отношения Осадчей и Горбунова зародились на проекте "Голос". Парочка долгое время скрывала свои отношения.

Ранее мы писали, что Осадчая поделилась атмосферным фото с отдыха в Дубай. Красотка позировала на пляже в длинном летнем сарафане. Выглядела она превосходно.

Напомним, что Осадчая без макияжа и с грязной головой поразила внешним видом в самолете: "Катю не узнать".

Как сообщала Politeka, Осадчая удивила странным видом на "Голос країни", кадры закулисья: "Под мухой Катя...".

Также Politeka писала, что Осадчая из "Голоса країни" переборщила с загадочностью на фото в профиль: "Как 55-летняя после пластики".