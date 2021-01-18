Ведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча влаштувала в Мережі переполох, хотіла заінтригувати, а вийшло - налякати

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала себе з близького ракурсу.

Осадча нагадала публіці про старт 24 січня нового сезону "Голосу", надавши своєму обличчю максимально загадковий вираз (навіть, напевно, трохи переборщила).

"Повернення робочих буднів 👯 @goloskrainy_official 11 сезон вже цієї неділі", - йдеться в підписі.

Публіка кинулася обговорювати, але аж ніяк не проект, а зовнішність його ведучої. Потонувши в рюшах, Катерина з тоннами косметики, зіщурила очі й розпливлася в усмішці, показавши себе в профіль.

"Такий вираз обличчя дивний"

"А що з носиком?"- "😏і не тільки з ним😏"

"Що з тобою Катя?" - "під мухою Катя) вона теж людина!"

"Чому ти такі невдалі фото виставляєш в профіль"

"Яка красива😻неймовірна просто😍"

"Погляд🧡"

"Невдала фотка, на жаль🥴"

"На цьому фото ви дуже цікаво-загадкова 😍"

"Невдале фото, як 55-річна після пластики"

Раніше ми повідомляли, Осадча встигла відпочити на Новий рік в сонячному Дубаї. Зокрема, знаменитість активно виставляла кадри в соцмережі. На одному з них в романтичному образі, в довгому "повітряному" сарафані і капелюшком за спиною, Катерина пройшлася по знаменитому пляжу, здивувавши футуристичним пейзажем.

"Яка краса", "Катюша як добре, що ви відпочили з сім'єю. Нехай робота буде радістю для Вас", "незвично бачити такий пост взимку", "як тепло і красиво там", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу і з брудною головою вразила зовнішнім виглядом в літаку: "Катю не впізнати".

Також Politeka писала, що Горбунов і Осадча після розкішного відпочинку показали сімейні подоглядальниці, в мережі не оцінили:»Скромненько якось".