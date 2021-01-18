Ведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча влаштувала в Мережі переполох, хотіла заінтригувати, а вийшло - налякати
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала себе з близького ракурсу.
Осадча нагадала публіці про старт 24 січня нового сезону "Голосу", надавши своєму обличчю максимально загадковий вираз (навіть, напевно, трохи переборщила).
"Повернення робочих буднів 👯 @goloskrainy_official 11 сезон вже цієї неділі", - йдеться в підписі.
Публіка кинулася обговорювати, але аж ніяк не проект, а зовнішність його ведучої. Потонувши в рюшах, Катерина з тоннами косметики, зіщурила очі й розпливлася в усмішці, показавши себе в профіль.
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"Такий вираз обличчя дивний"
"А що з носиком?"- "😏і не тільки з ним😏"
"Що з тобою Катя?" - "під мухою Катя) вона теж людина!"
"Чому ти такі невдалі фото виставляєш в профіль"
"Яка красива😻неймовірна просто😍"
"Погляд🧡"
"Невдала фотка, на жаль🥴"
"На цьому фото ви дуже цікаво-загадкова 😍"
"Невдале фото, як 55-річна після пластики"
Раніше ми повідомляли, Осадча встигла відпочити на Новий рік в сонячному Дубаї. Зокрема, знаменитість активно виставляла кадри в соцмережі. На одному з них в романтичному образі, в довгому "повітряному" сарафані і капелюшком за спиною, Катерина пройшлася по знаменитому пляжу, здивувавши футуристичним пейзажем.
"Яка краса", "Катюша як добре, що ви відпочили з сім'єю. Нехай робота буде радістю для Вас", "незвично бачити такий пост взимку", "як тепло і красиво там", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Осадча без макіяжу і з брудною головою вразила зовнішнім виглядом в літаку: "Катю не впізнати".
Також Politeka писала, що Горбунов і Осадча після розкішного відпочинку показали сімейні подоглядальниці, в мережі не оцінили:»Скромненько якось".