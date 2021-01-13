Известные украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали Старый новый год в семейном кругу

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм телеведущей появилось несколько фото и видео, на которых видно скромное застолье на четыре персоны. Осадчая показала невероятно красиво сервированный праздничный стол, который вызвал эстетическое удовольствие у ее подписчиков.

«Щедрый вечер. Маланка или Старый новый год. С праздником! Сегодня есть еще один шанс загадать все желания, которые не успели», - подписала фото звезда.

В комментариях Осадчей оставили несколько отзывов.

«У вас, как всегда, все очень стильно и утонченно! Стол, как сказочный. И вас с праздником!», «Как же у вас уютно, так скромно и со вкусом... Обожаю так..сразу заметно, что вечер семейный», «Скромненько как-то», - пишут пользователи сети.

Как известно, только на днях звезды вернулись с роскошного отдыха в ОАЭ. Горбунов и Осадчая делились шикарными снимками с дорого курорта. На свежих видео Катя показала своего любимого мужа, сидящего за праздничным столом. За кадром болтал маленький сын пары Иван.

«Я хочу по работе, я хочу по работе позвонить, мама…», - проговорил малыш.

Напомним, что Горбунов показал, каким "пыткам" подвергается на отдыхе, Осадчая рассмеялась: "Это займет одну минутку…".

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