Зіркова сім'я телеведучих Каті Осадчої і Юрія Горбунова проводить час у Дубаї

Пара ніжиться в променях сонечка і балує шанувальників своїми яскравими емоціями, передає Politeka.net. Цього разу Осадча опублікувала фото біля красивих кущів з квітами.

Телеведуча одягла світлий сарафанчик із запаморочливим декольте. З останнього виглянули груди в чорному купальнику.

Катя яскраво посміхалася, завершивши образ аксесуарами у вигляді капелюшка, окулярів і блискучих ланцюжків.

"Квіти, зелена трава і зелені дерева - то по чому більше сумую нашої довгої сірої зими. А чого вам не вистачає взимку, чого найбільше чекаєте влітку?",- написала модель.

За годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Багато снігу взимку не вистачає😊", " нинішня ситуація в країні показала, що найбільше людям не вистачає шкарпеток 😉", "багато снігу взимку не вистачає😊", " теж зелені, квітів і тепла....😘 ", "А взимку не вистачає снігу. Щороку чекаю його... І завжди хочеться щоб в мій дн пішов 30 грудня😂 😂 😂", "довгий світловий день, тепло і сонечко️️", "на даний момент не вистачає, того життя, коли можна було гуляти і насолоджуватися природою і красою життя)", "тепла в тому числі людського😢", "Кать , профіль класний..... ❤️🖐️❤️🖐️❤️🖐️Та й взагалі , ти суперова дівчина !!! 👌 💯 👌 💯 ", "Тепла, не люблю холод, і вже майже перестала любити сніг 🙃"- написали користувачі мережі під постом зірки-красуні.



Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".