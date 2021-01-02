Телеведущая Екатерина Осадчая изумила роскошным нарядом, позабыв о всяком стеснении

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала 1+1 в Инстаграм опубликован анонс следующего новогоднего выпуска программы "Світське життя", 37-летняя ведущая которой впечатлила грамотно подобранным образом.

Так, Екатерина появится в эфире в золотистом комбинезоне с невероятно соблазнительным декольте. Красотка без смущения выставила напоказ нежные линии и округлости - если природа щедро наградила, то не стоит прятать такую красоту.

Осадчая прямо расцвела на кадрах - перед певицей Юлией Саниной и красавчиками-музыкантами.

"Уже сегодня ты увидишь второй новогодний выпуск @svitsketv в 23:15 на 1+1✨. Тебя ждут выступления группы «Шпилясті кобзарі», которые выполнят украиноязычную версию Jingle Bells, The Hardkiss - собственную интерпретацию легендарного «Щедрика», а «Антитела» зарядят всех зрителей своим коллективным иммунитетом", - говорится в подписи.

Ранее мы сообщали, во время анонса первого новогоднего выпуска Екатерина удивляла публику переменами во внешности в длинном зеленом платье. Многие тогда обратили внимание на ее животик, предположив, что звезда беременна.

То ли ракурс ее немного "полнил", то ли действительно Осадчая с мужем Юрием Горбуновым пытаются скрыть от публики кое-что любопытное.

"Похоже, в следующем году будет пополнение в семье) 👍😍"; "Катю одели так🎄, чтобы снова заинтриговать зрителей🤰"; "Кіндер"; "Животик 😍"; "Стільки фільтрів що й не впізнати, не відразу зрозуміла що це Катя, 😁", - комментировали в Сети.

Напомним, что Осадчая выдала необычную тайну Горбунова

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов

Также Politeka писала, что счастливая Осадчая в платье с экстремальным вырезом заставила любоваться собой