Телеведущая Екатерина Осадчая изумила роскошным нарядом, позабыв о всяком стеснении
Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала 1+1 в Инстаграм опубликован анонс следующего новогоднего выпуска программы "Світське життя", 37-летняя ведущая которой впечатлила грамотно подобранным образом.
Так, Екатерина появится в эфире в золотистом комбинезоне с невероятно соблазнительным декольте. Красотка без смущения выставила напоказ нежные линии и округлости - если природа щедро наградила, то не стоит прятать такую красоту.
Осадчая прямо расцвела на кадрах - перед певицей Юлией Саниной и красавчиками-музыкантами.
"Уже сегодня ты увидишь второй новогодний выпуск @svitsketv в 23:15 на 1+1✨. Тебя ждут выступления группы «Шпилясті кобзарі», которые выполнят украиноязычную версию Jingle Bells, The Hardkiss - собственную интерпретацию легендарного «Щедрика», а «Антитела» зарядят всех зрителей своим коллективным иммунитетом", - говорится в подписи.
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Ранее мы сообщали, во время анонса первого новогоднего выпуска Екатерина удивляла публику переменами во внешности в длинном зеленом платье. Многие тогда обратили внимание на ее животик, предположив, что звезда беременна.
То ли ракурс ее немного "полнил", то ли действительно Осадчая с мужем Юрием Горбуновым пытаются скрыть от публики кое-что любопытное.
"Похоже, в следующем году будет пополнение в семье) 👍😍"; "Катю одели так🎄, чтобы снова заинтриговать зрителей🤰"; "Кіндер"; "Животик 😍"; "Стільки фільтрів що й не впізнати, не відразу зрозуміла що це Катя, 😁", - комментировали в Сети.
Напомним, что Осадчая выдала необычную тайну Горбунова
Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов
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