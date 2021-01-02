Телеведущая Катя Осадчая показала интересное новогоднее фото с Дедом Морозом

Так, 37-летняя теледива и супруга Юрия Горбунова, решила продемонстрировать своим поклонникам, как выглядела в детстве. И для этого она разместила снимок, сделанный в далеком 1989 году во время новогоднего утренника в детском саду.

Архивной фотографией ведущая «Светской жизни» поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

«Все были снежинками, а я лисичкой 😆», - подписала Осадчая.

В кадре 6-летняя Катя позирует в оранжевом костюме, в белых гольфах и с улыбкой на лице возле деда Мороза и новогодней елки.

Фолловеры с восторгом принялись комментировать забавное фото, отметив, что уже с раннего детства Осадчая была длинноногой.

"Катя, ты и в детстве была длинноногой красавицей😗", А где шляпа? Ты всегда красотка💯 ", пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Катя Осадчая порадовала фанатов своим новогодним образом.

Ради фотографий она примерила роскошное черное платье, декольте на котором сделано из блестящих бусинок.

На снимках великолепная Катя Осадчая сперва уселась на маленькую лавочку, акцентируя внимание фотографа на своих длинных ногах.

Позже в кадре ведущая "Світського життя", слегка раздвинув ножки, засветилась в обнимку с мужем Юрием Горбуновым.

"2021 у нас на тебя большие планы! Всем хорошего года и воплощения всего, что нажелали этой ночью!!! 1 января день ленивый, а у вас?", - спросила Катя Осадчая у своих поклонников.

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