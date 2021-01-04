Телеведущая Екатерина Осадчая показала, как вместе с супругом Юрием Горбуновым и кумовьями Настей Каменских и Потапом проводят первые дни 2021 года
Кадрами ведущая «Светской жизни» поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезды отправились на каток.
«В детстве родители отдали меня на фигурное катание, до сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать 😅 меня успели научить и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых и это еще одна моя мечта, после французского. Сейчас получается покататься чуть ли не раз в год», - написала Осадчая.
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Также она показала, как катается на коньках рядом с мужем.
А вот Каменских пришла на каток без коньков. Зато она вооружилась специальным «пингвином», которого используют дети, когда учатся кататься, и продемонстрировала свою растяжку.
Зрелище повеселило присутствующих, не сдержался и Потап, громко рассмеявшись. А Осадчая снимала происходящее на телефон.
«Клааас! Красота», - слышны комментарии за кадром.
Напомним, в ноябре 2019 года семейная пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбкнов крестили своего сына Ивана, выбрав на роль крестного папы Алексея Потапенко.
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