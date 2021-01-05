Певец Олег Винник похвастался в соцсети красоткой Таюне, которую называют его тайной женой
Как передает Politeka.net, 47-летний артист эмоционально поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (Таисию Сватко - настоящее имя) с днем рождения, опубликовав в Инстаграм ее фото.
Таюне предстала в кадре в черном платье с соблазнительными вырезами и без нижнего белья. В частности, зону декольте украсила пикантная "звездочка".
"Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне @taunetaisia, С Днём Рождения!🌹🌹🌹🥂", - подписал снимок счастливый Винник.
Но не только Олег Анатольевич пришел в восторг при виде такой красоты. Также к Таюне воспылал чувствами известный шоумен Юрий Горбунов, позабыв о собственной благоверной Кате Осадчей.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Муж Дорофеевой Дантес не может прийти в себя после жуткого ДТП, что случилось с певцом: "Меня сбили..."
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Пьяный отец зарезал собственного сына: подробности большой трагедии в Одессе
"Многая лета! Будь счастлива! Всегда!", - не удержался тот, чтобы не поздравить ее.
Пользователи также присоединились к поздравлениям:
"Красавица😂🔥🙌Прекрасное дополнение Олегу🔥🙌🙌"
"Таюне, Вы обворожительная🔥❤️"
"Очень красивая Таюне)с Днём рождения 🌹"
"Вітання гарній жінці достойного чоловіка!!!❤"
"Кто это?!"
"Женюсь на ней" - "Винник тебя опередил 😂"
Примечательно, что Таюне стали называть в Сети тайной женой Винника, так как последний тщательно скрывает свою семью от глаз публики. Однако, внимательные фанаты давно прознали, что именно она является его супругой. Парочка поженилась еще в студенческие годы. К слову, их 16-летний сын Юлиан живет и учится в Германии.
Ранее мы сообщали, что Таюне свела с ума образом в облегающем мини-платье сочного розового оттенка. Красотка позировала с букетом цветов, повернувшись к камере выгодным ракурсом - так, чтобы дать поклонникам насладиться ее привлекательной фигуркой.
Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".
Также Politeka писала, что мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!».