Певец Олег Винник похвастался в соцсети красоткой Таюне, которую называют его тайной женой

Как передает Politeka.net, 47-летний артист эмоционально поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (Таисию Сватко - настоящее имя) с днем рождения, опубликовав в Инстаграм ее фото.

Таюне предстала в кадре в черном платье с соблазнительными вырезами и без нижнего белья. В частности, зону декольте украсила пикантная "звездочка".

"Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне @taunetaisia, С Днём Рождения!🌹🌹🌹🥂", - подписал снимок счастливый Винник.

Но не только Олег Анатольевич пришел в восторг при виде такой красоты. Также к Таюне воспылал чувствами известный шоумен Юрий Горбунов, позабыв о собственной благоверной Кате Осадчей.

"Многая лета! Будь счастлива! Всегда!", - не удержался тот, чтобы не поздравить ее.

Пользователи также присоединились к поздравлениям:

"Красавица😂🔥🙌Прекрасное дополнение Олегу🔥🙌🙌"

"Таюне, Вы обворожительная🔥❤️"

"Очень красивая Таюне)с Днём рождения 🌹"

"Вітання гарній жінці достойного чоловіка!!!❤"

"Кто это?!"

"Женюсь на ней" - "Винник тебя опередил 😂"

Примечательно, что Таюне стали называть в Сети тайной женой Винника, так как последний тщательно скрывает свою семью от глаз публики. Однако, внимательные фанаты давно прознали, что именно она является его супругой. Парочка поженилась еще в студенческие годы. К слову, их 16-летний сын Юлиан живет и учится в Германии.

Ранее мы сообщали, что Таюне свела с ума образом в облегающем мини-платье сочного розового оттенка. Красотка позировала с букетом цветов, повернувшись к камере выгодным ракурсом - так, чтобы дать поклонникам насладиться ее привлекательной фигуркой.

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

Также Politeka писала, что мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!».