Телеведущий Юрий Горбунов порадовал публику свежими кадрами с отдыха в Дубае

Как передает Politeka.net, 50-летний шоумен опубликовал новые фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Опытный Юрий поделился секретом, как получить удовольствие от долгого перелета.

"Когда планируешь поездку, ключевой вопрос это - выбор авиакомпании! Когда ты уверен в том, что ты вовремя вылетишь, успеешь на пересадку, получишь свой багаж, а в самом самолете весь персонал придерживаются всех карантинных норм, все в масках, все продезинфицированы - полет превращается в сплошное удовольствие!", - говорится в сообщении.

Пост Горбунов сопроводил фото, на котором предстал вместе с супругой, телеведущей "Світського життя" Екатериной Осадчей. Шоумен засветил жену ненакрашенной и немного сонной сразу по прилету.

На другом фото раздетый Юрий позировал уже сам, стоя у кромки океана: прозрачная водичка, песок и солнце - что еще нужно для хорошего утра? Счастливый Горбунов поприветствовал публику.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Дуже гарні 💪🏻"

"Как водичка???"

"Суперррр! Хорошего отдыха"

"Не души нас ))"

"Это, Вы где , отмокаете после Новогодних праздников ???😲"

"Тепло или жарко ???😲"

До этого мы рассказывали, как Горбунов похвастался головокружительными видами с причала. Улыбающийся Юрий обнимал жену, "прячась" от палящего солнца под тенью ее соломенной шляпки.

"Гарного відпочинку, та не звертайте увагу на заздрисників 🌹"; "Цікаво чому зіркам можно за кордон а звичайним людям ні?Чи я чогось не розумію?"; "Красивые, влюбленные, молодая пара", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».