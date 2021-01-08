Семейная пара ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов весело проводят время в заграничном отпуске

В период зимних праздников звезды отправились отдыхать в Дубай и не стесняются хвастаться роскошными кадрами в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Так Екатерина Осадчая после съемок "Світського життя" насладилась теплым солнцем на пляже.

Она разместила снимок в легком белом платье и прогулялась по песку у самого моря, а затем избавилась от верхней одежды и сверкнула разноцветным купальником, открыв соблазнительный вид на свой бюст. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки в золотистой оправе и соломенная шляпа с массивной золотой цепью.

Позже ведущая вместе со своим мужем отправилась на морскую прогулку, которую Юрий Горбунов запечатлел на камеру. Пара позировала на борту судна, откуда открылся чарующий вид на город, пляж и море, залитое солнцем. Горбунов надел синюю с белым футболку и тоже спрятал глаза за очками.

"Под тенью шляпы", - отметил знаменитый красавец в описании.

Пользователи соцсети отреагировали на фото с отдыха завистливыми комментариями и теплыми пожеланиями:

"Горбунович Горбунов, крутое место Дубай, хорошо отдохнуть"; "Вау, какие классные"; "Хорошего вам отдыха! Вы этого заслуживаете точно !!! 👍🤗🤘"; "Боже, как красиво 😍"; "Классно Вам живётся, хороших каникул...."; "Хорошо, что вы можете туда поехать, для большинства людей это только мечта ... Ох ... как бы мне хотелось уехать"; "Ух ты, супер, вам впечатлений светлых, тёплых"; "Просто прелесть".

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».