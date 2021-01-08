Семейная пара ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов весело проводят время в заграничном отпуске
В период зимних праздников звезды отправились отдыхать в Дубай и не стесняются хвастаться роскошными кадрами в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Так Екатерина Осадчая после съемок "Світського життя" насладилась теплым солнцем на пляже.
Она разместила снимок в легком белом платье и прогулялась по песку у самого моря, а затем избавилась от верхней одежды и сверкнула разноцветным купальником, открыв соблазнительный вид на свой бюст. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки в золотистой оправе и соломенная шляпа с массивной золотой цепью.
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Позже ведущая вместе со своим мужем отправилась на морскую прогулку, которую Юрий Горбунов запечатлел на камеру. Пара позировала на борту судна, откуда открылся чарующий вид на город, пляж и море, залитое солнцем. Горбунов надел синюю с белым футболку и тоже спрятал глаза за очками.
"Под тенью шляпы", - отметил знаменитый красавец в описании.
Пользователи соцсети отреагировали на фото с отдыха завистливыми комментариями и теплыми пожеланиями:
"Горбунович Горбунов, крутое место Дубай, хорошо отдохнуть"; "Вау, какие классные"; "Хорошего вам отдыха! Вы этого заслуживаете точно !!! 👍🤗🤘"; "Боже, как красиво 😍"; "Классно Вам живётся, хороших каникул...."; "Хорошо, что вы можете туда поехать, для большинства людей это только мечта ... Ох ... как бы мне хотелось уехать"; "Ух ты, супер, вам впечатлений светлых, тёплых"; "Просто прелесть".
Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".
Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".
Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».