Звездная семья телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова проводит время в Дубае

Пара нежится в лучах солнышка и балует поклонников своими яркими эмоциями, передает Politeka.net. В этот раз Осадчая опубликовала фото возле красивых кустов с цветами.

Телеведущая надела светлый сарафанчик с головокружительным декольте. Из последнего выглянула грудь в черном купальнике.

Катя ярко улыбалась, завершив образ аксессуарами в виде шляпки, очков и сверкающих цепочек.

"Цветы, зеленая трава и зеленые деревья - то по чему больше всего скучаю нашей длинной серой зимой. А чего вам не хватает зимой, чего больше всего ждете летом?", - написала модель.

За час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Много снега зимой не хватает😊", "Нынешняя ситуация в стране показала, что больше всего людям не хватает носков 😉", "Много снега зимой не хватает😊", "Тоже зелени,цветов и тепла....😘", "А зимой не хватает снега. Каждый год жду его... И всегда хочется чтоб в мой др пошёл 30 декабря 😂😂😂", "Длинный световой день, тепло и солнышко ☺️", "На данный момент не хватает, той жизни, когда можно было гулять и наслаждаться природой и красотой жизни)", "Тепла в том числе человеческого😢", "Кать , профиль классный..... ❤️🖐️❤️🖐️❤️🖐️Да и вообще , ты суперовая девчонка !!! 👌💯👌💯", "Тепла, не люблю холод, и уже почти перестала любить снег 🙃"- написали пользователи сети под постом звезды-красавицы.



Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».