Український телеведучий Юрій Горбунов насолоджується розкішним відпочинком зі своєю дружиною Катерини Осадчої

Щасливе подружжя проводять відпустку в Дубаї і регулярно діляться кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Цього разу Юрій Горбунов виклав фото з пляжу, де поніжився на сонці поруч з коханою колегою.

Сам ведучий зображений у білій футболці з квітковим принтом і сонцезахисних окулярах. Катерина Осадча розімліла в обіймах чоловіка, надівши чорний топ з білими зірочками, окуляри схожого відтінку і солом'яний капелюх на товстому позолоченому ланцюгу, який скинув на спину під час прогулянки. Подружжя виглядають щасливими поруч, помітно, що обидва встигли пристойно засмагнути за час відпочинку.

"Коли можна без слів!",- підписав кадри Горбунов.

На ще одному пляжному знімку Юрій постав на повний зріст і в гордій самоті. Він вбрався в короткі шорти-плавки і синю сорочку, а ось ноги залишив босими - так гуляти по піску приємніше.

"На морі мені завжди добре думається. Це найкращий момент для того щоб помріяти, попланувати справи, і запастися вітаміном D до весни", - зазначив телеведучий.

Користувачі соцмережі висловилися про закордонний відпочинок українських зірок у коментарях:

"А обіцяли (українські зірки і знаменитості) провести нинішню відпустку на українських курортах"; "позасмагайте і за мене 😜"; "Просто ви Море любите 😊 😊 😊 у мене теж саме на морі відбувається".

Нагадаємо, що Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Як повідомляла Politeka, розповнілий Горбунов спантеличив химерним видом на відпочинку з Осадчою: "Мода вона така…»

Також Politeka писала, що безтурботний Горбунов здивував нахабною витівкою в Дубаї, українці ахнули: "Золотий зуб вставили?».