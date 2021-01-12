Український телеведучий Юрій Горбунов насолоджується розкішним відпочинком зі своєю дружиною Катерини Осадчої
Щасливе подружжя проводять відпустку в Дубаї і регулярно діляться кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Цього разу Юрій Горбунов виклав фото з пляжу, де поніжився на сонці поруч з коханою колегою.
Сам ведучий зображений у білій футболці з квітковим принтом і сонцезахисних окулярах. Катерина Осадча розімліла в обіймах чоловіка, надівши чорний топ з білими зірочками, окуляри схожого відтінку і солом'яний капелюх на товстому позолоченому ланцюгу, який скинув на спину під час прогулянки. Подружжя виглядають щасливими поруч, помітно, що обидва встигли пристойно засмагнути за час відпочинку.
"Коли можна без слів!",- підписав кадри Горбунов.
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На ще одному пляжному знімку Юрій постав на повний зріст і в гордій самоті. Він вбрався в короткі шорти-плавки і синю сорочку, а ось ноги залишив босими - так гуляти по піску приємніше.
"На морі мені завжди добре думається. Це найкращий момент для того щоб помріяти, попланувати справи, і запастися вітаміном D до весни", - зазначив телеведучий.
Користувачі соцмережі висловилися про закордонний відпочинок українських зірок у коментарях:
"А обіцяли (українські зірки і знаменитості) провести нинішню відпустку на українських курортах"; "позасмагайте і за мене 😜"; "Просто ви Море любите 😊 😊 😊 у мене теж саме на морі відбувається".
Нагадаємо, що Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
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