Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов прижался к красавице-жене Катей Осадчей

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм шоумен опубликовал фото с отдыха. Как известно, звездная парочка после активной работы отправилась в теплые края, чтобы отдохнуть на зимних каникулах перед предстоящими съемками шоу «Голос».

На фото Горбунов в соломенной шляпе с золотой цепочкой прижался к Осадчей, которая позировала в купальнике или платье без рукавов. В кадр попали аккуратные плечики звезды, ее красивая шея и зона декольте. Горбунов на фото выглядел располневшим. Не совсем понятно, это неудачный кадр, или телеведущий за новогодние праздники поднабрал лишних килограмм.

Парочка позировала на фоне небоскребов. Судя по геолокации, они отдыхают в Дубай.

«Цепь должна не на шее висеть, а на шапке», - подписал фото Горбунов.

В комментариях к посту Горбунову оставили много отзывов.

«Мода, она такая непредсказуемая», «Кому как нравится», «Цепура зачетная», «Вы такие классные! Всегда улыбаюсь, когда вижу Ваши фото, от них идет какой-то свет и счастье! Дай Бог, чтобы у Вас всегда так было!», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, каким "пыткам" подвергается на отдыхе, Осадчая рассмеялась: "Это займет одну минутку…".

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