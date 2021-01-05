Співак Олег Винник похвалився в соцмережі красунею Таюне, яку називають його таємною дружиною
Як передає Politeka.net, 47-річний артист емоційно привітав свою бек-вокалістку Таюне (Таїсію Сватко - справжнє ім'я) з днем народження, опублікувавши в Instagram її фото.
Таюне постала в кадрі в чорній сукні зі спокусливими вирізами і без нижньої білизни. Зокрема, зону декольте прикрасила пікантна "зірочка".
"Виявляється не тільки на вогонь і воду можна дивитися вічно. Чарівна Таюне @taunetaisia, З Днем Народження!🌹 🌹 🌹 🥂 ", - підписав знімок щасливий Винник.
Але не тільки Олег Анатолійович прийшов у захват, побачивши таку красу. Також до Таюне запалав почуттями відомий шоумен Юрій Горбунов, забувши про власну благовірну Катю Осадчу.
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"Многая літа! Будь щаслива! Завжди!", - не втримався той, щоб не привітати її.
Користувачі також приєдналися до привітань:
"Красуня😂 🔥 🙌прекрасне доповнення Олегу 🔥 🙌 🙌 "
"Таюне, ви чарівна🔥❤️"
"Дуже красива Таюне) З Днем народження 🌹"
"Вітання гарній жінці гідного чоловіка!!!❤"
"Хто це?!"
"Одружуся з нею" - "Винник тебе випередив 😂"
Примітно, що Таюне стали називати в мережі таємницею дружиною Винника, так як останній ретельно приховує свою сім'ю від очей публіки. Однак, уважні фанати давно дізналися, що саме вона є його дружиною. Парочка одружилася ще в студентські роки. До слова, їх 16-річний син Юліан живе і навчається в Німеччині.
Раніше ми повідомляли, що Таюне звела з розуму образом в облягаючому міні-сукні соковитого рожевого відтінку. Красуня позувала з букетом квітів, повернувшись до камери вигідним ракурсом - так, щоб дати шанувальникам насолодитися її привабливою фігуркою.
Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".
Також Politeka писала, що мускулистого Винника зняли в душі у всій красі, у" вовчиць "свято:" Ой, господи! Олег Анатолійович!».