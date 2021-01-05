Співак Олег Винник похвалився в соцмережі красунею Таюне, яку називають його таємною дружиною

Як передає Politeka.net, 47-річний артист емоційно привітав свою бек-вокалістку Таюне (Таїсію Сватко - справжнє ім'я) з днем народження, опублікувавши в Instagram її фото.

Таюне постала в кадрі в чорній сукні зі спокусливими вирізами і без нижньої білизни. Зокрема, зону декольте прикрасила пікантна "зірочка".

"Виявляється не тільки на вогонь і воду можна дивитися вічно. Чарівна Таюне @taunetaisia, З Днем Народження!🌹 🌹 🌹 🥂 ", - підписав знімок щасливий Винник.

Але не тільки Олег Анатолійович прийшов у захват, побачивши таку красу. Також до Таюне запалав почуттями відомий шоумен Юрій Горбунов, забувши про власну благовірну Катю Осадчу.

"Многая літа! Будь щаслива! Завжди!", - не втримався той, щоб не привітати її.

Користувачі також приєдналися до привітань:

"Красуня😂 🔥 🙌прекрасне доповнення Олегу 🔥 🙌 🙌 "

"Таюне, ви чарівна🔥❤️"

"Дуже красива Таюне) З Днем народження 🌹"

"Вітання гарній жінці гідного чоловіка!!!❤"

"Хто це?!"

"Одружуся з нею" - "Винник тебе випередив 😂"

Примітно, що Таюне стали називати в мережі таємницею дружиною Винника, так як останній ретельно приховує свою сім'ю від очей публіки. Однак, уважні фанати давно дізналися, що саме вона є його дружиною. Парочка одружилася ще в студентські роки. До слова, їх 16-річний син Юліан живе і навчається в Німеччині.

Раніше ми повідомляли, що Таюне звела з розуму образом в облягаючому міні-сукні соковитого рожевого відтінку. Красуня позувала з букетом квітів, повернувшись до камери вигідним ракурсом - так, щоб дати шанувальникам насолодитися її привабливою фігуркою.

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

Також Politeka писала, що мускулистого Винника зняли в душі у всій красі, у" вовчиць "свято:" Ой, господи! Олег Анатолійович!».