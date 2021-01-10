Відомий український ведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав, як веселиться в далекому Дубаї

Українська зіркова пара продовжує радувати шанувальників життєрадісними фотографіями з відпочинку. Як повідомляє Politeka.net, Горбунов опублікував нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Так, шоумен показав, як вони з дружиною розважаються під час вечірньої прогулянки по пляжу. На фото він позує на березі, широко відкривши рот, куди «запливає» сонце, що сідає в море.

"І на десерт...", - підписав фото Горбунов.

Варто відзначити, що ввечері на пляжі, суд по всьому, не особливо жарко: так, ведучий був змушений накинути джинсову куртку. Втім, це явно не заважає подружжю насолоджуватися часом, проведеним разом.

Шанувальники ведучого в коментарях підіграли його підписи і почали обговорювати забавну витівку з сонцем.

"А я думаю, чого це у нас похмуро? А це Юра сонечко зловив", "так ось куди поділося наше Сонце", "натуральний сонцеїд", "Ого, ви Золотий зуб вставили?", "Юра ти зробив цей вечір!«, "Ааа, ось той крокодил, що наше Сонце проковтнув", "Все в Дубаї Сонця не буде Горбунів Сонце з'їв і полетів в Україну", "Видно прохолодно, тільки чайки в морі", "обережно, не проковтніть, залиште нам трошки", "Нам так не жити", - пишуть люди.

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