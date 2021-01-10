Известный украинский ведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал, как веселится в далеком Дубае

Украинская звездная пара продолжает радовать поклонников жизнерадостными фотографиями с отдыха. Как сообщает Politeka.net, Горбунов опубликовал новые снимки на своей странице в Инстаграм.

Так, шоумен показал, как они с женой развлекаются во время вечерней прогулки по пляжу. На фото он позирует на берегу, широко открыв рот, куда «заплывает» садящееся в море солнце.

«И на десерт…», - подписал фото Горбунов.

Стоит отметить, что вечером на пляже, суд по всему, не особо жарко: так, ведущий был вынужден накинуть джинсовую куртку. Впрочем, это явно не мешает супругам наслаждаться временем, проведенным вместе.

Поклонники ведущего в комментариях подыграли его подписи и начали обсуждать забавную выходку с солнцем.

«А я думаю, чего это у нас пасмурно? А это Юра солнышко поймал», «Так вот куда делось наше солнце», «Натуральный солнцеед», «Ого, вы золотой зуб вставили?», «Юра ты сделал этот вечер!», «Ааа, вот тот крокодил, что наше солнце проглотил», «Все в Дубае Солнца не будет Горбунов солнце съел и полетел в Украину», «Видно прохладно, только чайки в море», «Осторожно, не проглотите, оставьте нам немножко», «Нам так не жить», - пишут люди.

Напомним, ведущая "Голоса країни" Осадчая успела заснять, как с потолка в зале хлынули тонны воды: "Дух захватывает!".

Как сообщала Politeka, довольная Осадчая показала раздетого Горбунова, телеведущего не узнать: последствия олл инклюзив налицо.

Также Politeka писала, что раздетый Горбунов рядом с ненакрашенной Осадчей показал, как получает удовольствие.