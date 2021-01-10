Телеведущая "Голосу країни-11" Екатерина Осадчая выдала новую порцию ярких кадров

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда активно делится в своем микроблоге в Инстаграм фото и впечатлениями от незабываемых приключений в Дубае, куда она отправилась вместе с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым.

Парочка недавно посетила удивительное представление в местном театре. Екатерина успела заснять оглушительную феерию - ведущая не смогла скрыть эмоций. Жаль, только, что камера не смогла передать всю ту колоссальность.

"Тонны воды падают сверху театра. Дух захватывает", - подписала кадры Осадчая из зрительного зала.

В последующих "сториз" звезда продемонстрировала уже другое зрелище, не менее волнительное. Осадчая засняла себя в черном бикини на пляже, выбрав самый удачный ракурс - так, чтобы поклонники смогли вдоволь налюбоваться ее "подрумяненными" прелестями.

В этом же бикини красотка появилась и в новом посте в Инстаграм. Екатерина пробежалась по пляжу - удачный момент поймал Горбунов.

"На фото тщательно скрыты праздничные следы на талии, но они есть😆 И нимб колесом 😆 фото @gorbunovyuriy", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись утешать ведущую, мол, с фигурой у нее все в порядке:

"Такой красавице, как вам, вообще не следует не то, что оправдываться за какие «следы» (кстати, заметны только вам), но и вообще думать об этом! 👍💯"

"😍там все идеально и нечего скрывать"

"Еще шляпки с колесом у Кати не было 😁"

"Катюша, выглядите великолепно... а следы смоет морская вода, прекрасного отдыха!!!💞"

"Это не праздничные следы... а не хватает занятий спортом... 😉"

"Екатерина, тебе не надоедает отдыхать так..."

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».