Телеведущая Катя Осадчая поделилась кадрами с отдыха со своим мужем Юрием Горбуновым



Как передает Politeka.net, новые снимки появились на ее Instagram-страничке.



Как известно, звездная пара решила провести новогодние каникулы в тепле, и отправились в Арабские Эмираты.

В одном из своих последних постов в соцсетях Осадчая рассказала, что в Дубаи они прилетели "греться, отдыхать и набираться сил".

А вот на последних опубликованных кадрах пара уже нежится под лучами солнца известного курорта.

Уже заметно загорелая Осадчая частично добилась желаемого от отпуска.





А вот по Юрие Горбунову пока не видно заметных результатов от отдыха - живот телеведущего немного выдавал его пристрастие к олл инклюзиву.





Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».





